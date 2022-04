Une lourde perte pour les «Loons»

Le Minnesota United FC a annoncé samedi qu’il serait privé des services du milieu de terrain Hassani Dotson, dont la saison est terminée en raison d’une importante blessure.

L’Américain de 24 ans s’est déchiré le ligament croisé antérieur de son genou droit et devra passer sous le bistouri d’ici les prochains jours.

À sa quatrième saison au Minnesota, Dotson se voyait confier plus de responsabilités, lui qui avait amorcé les sept premiers duels de l’équipe. Il menait d’ailleurs le groupe avec deux passes décisives, en plus d’avoir marqué un but.

Les «Loons», qui occupent le septième rang dans l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer, se mesureront au Fire de Chicago plus tard dans la journée.