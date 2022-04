Une 10e saison de 30 buts pour Sidney Crosby

Sidney Crosby a inscrit son 30e but de la saison, samedi après-midi à Detroit, pour aider les Penguins de Pittsburgh à vaincre les Red Wings par le pointage de 7 à 2.

Pour Crosby, âgé de 34 ans, il s’agit d’une 10e saison de 30 buts ou plus dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il avait accompli cet exploit pour la dernière fois en 2018-2019, avec une récolte de 35 filets.

Crosby, qui a aussi obtenu une mention d’aide sur un but de son fidèle complice Evgeni Malkin samedi, totalise maintenant 83 points en 66 rencontres cette saison. Malkin a ajouté un deuxième but en fin de troisième période tandis que le défenseur Kristopher Letang a conclu la rencontre avec un but et deux mentions d’aide.

Chad Ruhwedel, Rickard Rakell et Danton Heinen ont aussi touché la cible pour Pittsburgh. Dans la défaite, le défenseur des Red Wings Moritz Seider, qui est une recrue, a récolté sa 43e mention d’aide de la saison. Avec son total de 49 points, il fait partie des favoris pour l’obtention du trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans la LNH.

Des Hurricanes coriaces

Au New Jersey, les Hurricanes de la Caroline se sont réveillés tardivement en troisième période pour pousser le match en prolongation et battre les Devils par le pointage de 3 à 2. Seth Jarvis, avec son 16e but de la saison, a joué les héros pour les «Canes».

Le gardien Jon Gillies s’était pourtant dressé devant la cage des Devils jusqu’en fin de troisième période, mais Brady Skjei et Nino Niederreiter l’ont déjoué tour à tour dans les cinq dernières minutes de l’engagement. Gillies a finalement repoussé 26 des 29 tirs dirigés vers lui. Yegor Sharangovich et Nico Hischier ont été les buteurs pour les pauvres Devils. Avec cette victoire, les Hurricanes occupent provisoirement la tête de la section Métropolitaine avec un dossier de 51-20-8.

À Buffalo, si la saison des Sabres ne passera pas à l’histoire, l’étonnant Tage Thompson a poursuivi sa spectaculaire campagne en inscrivant son 37e but. Résultat : victoire de 5 à 3 des Sabres contre les Islanders de New York.