Un respect incroyable entre Guy Lafleur et Marcel Dionne

Le décès de Guy Lafleur ébranle de nombreux anciens joueurs, dont Marcel Dionne.

En entrevue avec TVA Sports, samedi, l'ancienne vedette des Kings tenait à apporter un beau message de support aux partisans qui pleurent le décès de leur idole.

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«Je suis certain que les grands fans ont beaucoup de misère avec ça. Il y a des athlètes qui sont spéciaux et Guy en était un comme ça. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, il y a tellement d'histoires, Guy mérite tout. Il a eu une belle vie, pensez qu'il est à une meilleure place aujourd'hui.»

Dionne a également clarifié les rumeurs disant qu'il y avait une grosse rivalité entre lui et Lafleur en déclarant que ces histoires étaient inventées par les médias.

«Ça n'est jamais arrivé ça, c'était inventé. On était deux joueurs différents. Moi j'étais un joueur de centre et Guy était un ailier. Il avait un bon lancer tandis que moi j'aimais beaucoup jouer avec la rondelle. La journée que nous nous sommes rencontrés, ça été un respect incroyable. Avec le respect qu'on avait entre nous deux, la compétition était naturelle. Je n'ai jamais pensé que j'étais meilleur que lui. On riait de ça et on faisait notre chemin.»

Annie Pelletier explique son lien privilégié avec Guy Lafleur -

ENTREVUE AVEC BRIAN MULRONEY -