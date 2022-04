Un point commun entre Lafleur, Crosby et Gretzky

On peut ajouter le nom de Tony Granato à la liste des gens qui auront été marqués à jamais par Guy Lafleur.

L'ancien coéquipier de Lafleur avec les Rangers a livré un beau témoignage lors d'une généreuse entrevue avec Louis Jean de TVA Sports, samedi.

«Je l'ai connu alors que j'en étais à mes premiers pas et que je tentais de faire ma place dans la LNH. Avoir la chance de jouer avec lui alors que c'était mon idole était remarquable pour moi. C'est triste de voir qu'il n'est plus avec nous, mais ça nous permet de réaliser à quel point il a affecté la vie des gens. Je me considère chanceux d'avoir pu le connaître personnellement.»

Granato a mentionné à plusieurs reprises que Guy Lafleur avait eu un rôle très important pour lui et pour les jeunes joueurs des Rangers.

«Il nous traitait vraiment bien, Brian Leetch et moi. Nous étions jeunes et il nous a vraiment aidé à s'intégrer à l'équipe. On a pu apprendre beaucoup de lui. La chose la plus importante qu'il a pu nous transmettre était son amour et sa passion pour le hockey. Il a eu un grand impact pour ma carrière et celle de Brian.»

Celui qui a également évolué avec Wayne Gretzky et qui a eu la chance de diriger Sidney Crosby place Guy Lafleur dans la même catégorie de grands joueurs.

«Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Il représentait tellement pour moi et il m'a aidé à devenir un meilleur joueur. On se sentait bien avec lui. Dès le départ, il nous considérait comme des amis. Les grands joueurs sont tous uniques, mais ils ont le même point en commun. Ils aiment le hockey et aiment venir à l'aréna. Ils comprennent qu'ils ne sont pas plus gros que le sport et que les résultats collectifs sont plus importants.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.