Trois longs mois pour Samuel Piette

Est-ce que le Québécois Samuel Piette disputera son premier match en trois mois avec le CF Montréal ce samedi?

C’est ce que le milieu de terrain souhaite.

«Je me sens bien, c’est sûr que le pied et la cheville ne sont pas à 100 %, ça va prendre du temps avant de retrouver ce 100%. Je me sens assez bien pour être dans le groupe, on verra si je serai convoqué », a-t-il raconté vendredi. Le CF Montréal se présente à Philadelphie samedi pour affronter la meilleure équipe de l’Association Est, l’Union. Ce match sera diffusé dès 15h sur les ondes de TVA Sports.

Le vétéran explique qu’il a eu du mal à saisir la nature de sa blessure au départ.

«On m’a taclé de l’arrière. Je me rappelle avoir quitté le terrain, j’étais sur la ligne de côté et je voulais chasser la douleur rapidement, mais je n’arrivais pas à marcher et j’ai dû sortir.»

«J’ai subi une entorse à la cheville et une contusion sur un os et un autre truc, a-t-il poursuivi. C’est comme trois blessures d’un coup, ce qui explique pourquoi ç’a été long. J’ai été chanceux, je n’ai pas eu de fracture. J’aurais pu rater de 8 à 12 mois si ça avait été le cas.»