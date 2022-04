Stützle ciblé à cause de Gallagher, déplore l'entraîneur-chef des «Sens»

L’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, estime que son attaquant Tim Stützle joue désormais avec une cible dans le dos en raison des commentaires de Brendan Gallagher à son endroit.

Le joueur des Canadiens de Montréal a vertement critiqué l’Allemand après un match contre les Sénateurs le 5 avril, lui reprochant de simuler des blessures.

POINT DE PRESSE DE BRENDAN GALLAGHER -

«Des commentaires injustes ont été tenus à son endroit concernant des plongeons et des pénalités provoquées et, maintenant, les joueurs s’en prennent à lui et les pénalités ne sont pas appelées. C’est dommage», a déploré le pilote des Sénateurs, jeudi dernier, tel que cité par le Ottawa Sun.

Smith croit que son joueur fait l’objet de préjugés défavorables.

«C’est un jeune homme qui a beaucoup d’honneur et qui a été contraint à rater des matchs en raison de blessures. Il n’a pas pu s’entraîner jeudi et je l’ai regardé boîter en essayant simplement d’aller chercher son déjeuner.»

Stützle a finalement pu affronter les Blue Jackets vendredi, à Columbus, passant même plus de 20 minutes sur la patinoire.

Il sera donc en uniforme samedi soir alors qu’il retrouvera Gallagher et les Canadiens à Ottawa.