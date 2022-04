Sakic chérit ses années avec Lafleur

Alors que Joe Sakic amorçait sa carrière avec les Nordiques, Guy Lafleur, lui, a choisi de compléter la sienne à Québec. Le directeur général de l’Avalanche du Colorado n’avait que de bons mots pour celui qu’il a qualifié de mentor, quelques heures après son décès.

Lafleur s’est joint aux Nordiques pour la saison 1989-1990. Il s’agissait de la deuxième campagne de Sakic, alors âgé de 20 ans. Les deux hommes ont par ailleurs été cochambreurs pendant deux ans avant que le «Démon blond» ne prenne définitivement sa retraite.

«Guy était une légende dans tous les sens du terme et une icône pour une génération d'amateurs de hockey non seulement au Québec, mais dans tout le Canada, a écrit Sakic dans une déclaration envoyée aux médias. Il était l'un de mes joueurs préférés en grandissant. Plus tard, avoir la chance de jouer avec lui et d’être son cochambreur lors de ses deux dernières saisons dans la LNH avec les Nordiques est quelque chose que je chérirai pour toujours.»

«C’était une personne, un coéquipier et un mentor exceptionnel. Il m’a appris tant de leçons quand j’étais un jeune joueur de hockey et je suis reconnaissant pour chaque moment que nous avons passé ensemble pendant ces deux années. Au nom de l’Avalanche du Colorado, j’aimerais offrir nos pensées et nos condoléances à toute la famille Lafleur. Repose en paix, Guy.»

Sans doute que ces leçons ont forgé le joueur qu’est devenu Sakic. Ce dernier a imité Lafleur en devenant l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du circuit. Il a totalisé 625 buts et 1641 points en 1378 rencontres. Sakic est le neuvième meilleur pointeur de l’histoire du circuit. «Flower» est quant à lui 29e, avec 560 buts et 1353 points en 1126 parties.