NBA: Scottie Barnes serait la recrue de l’année

Les Raptors de Toronto ont pris une bonne décision en jetant leur dévolu sur Scottie Barnes avec le quatrième choix au total de l’encan de 2021, lui qui serait sur le point d’être nommé recrue de l’année dans la NBA.

Selon ce qu’a rapporté The Athletic samedi, Barnes aurait coiffé au fil d’arrivée Evan Mobley, des Cavaliers de Cleveland, et Cade Cunningham, des Pistons de Detroit, pour l'obtention de cette distinction.

Le gagnant doit être annoncé officiellement, tôt ou tard, durant les présentes séries éliminatoires.

Le natif de la Floride a commencé sa carrière dans la Ville Reine sur les chapeaux de roue. Barnes a été le quatrième joueur le plus utilisé par rencontre par l’entraîneur-chef Nick Nurse, pointant au deuxième rang de l’équipe pour les rebonds (7,5) et au troisième échelon pour les mentions d’assistance (3,5). Il a été la quatrième arme offensive la plus dangereuse des Raptors, avec 15,3 points par match.

L’équipe du Canada tente de rester en vie, samedi après-midi, alors qu’elle sera l’hôte des 76ers de Philadelphie. Ces derniers tenteront de balayer les «Raps» après avoir remporté les trois premiers duels de la série.