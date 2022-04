Kane se paie l'Avalanche; les Oilers en série

Evander Kane complète son 4e tour du chapeau en carrière et propulse les siens en séries grâce à une victoire de 6 à 3 sur l'Avalanche.

Cette soirée porte donc à 20 le total de buts du joueur des Oilers cette saison, un exploit qu'il réalise en seulement 39 matchs. Kane semble de plus en plus être l'ingrédient manquant aux Oilers pour les aider à faire un bout de chemin en série. Sa hargne n'est pas passée inaperçue vendredi soir alors qu'il a invité Nazem Kadri à danser. Le centre de l'Avalanche a refusé, mais avec du recul, il aurait peut-être dû accepter et ainsi clouer le 91 au cachot.

En fait, quelques minutes après ce refus, Evander Kane a inscrit son premier du match pour faire 1 à 1. Il ne lui aura fallu que 11 minutes en deuxième pour inscrire ses deux autres buts, et le Colorado ne s'en est jamais remis. Connor McDavid a de son côté récolté 3 mentions d'aide, portant son total de points à 116 dorénavant devant les 113 d'Huberdeau.

Avec 98 points, les Oilers sont donc non seulement assurés de participer au bal printanier, mais ils sont aussi à 2 points d'avoir l'avantage de la glace pour la première ronde.

Du côté de l'Avalanche, il s'agit d'une sortie à oublier pour Darcy Kuemper qui alloue 5 buts sur 26 tirs. Malheureusement pour Jared Bednar, il ne pouvait y aller d'une substitution puisque Pavel Francouz, assis au bout du banc, a reçu une rondelle au haut du corps à peine 31 secondes dans le match et a quitté la rencontre.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de 2 autres matchs disputés vendredi soir dans la LNH.

Kraken (3) c. Wild (6)

KRAKEN_WILD -

Sénateurs (2) c. Blue Jackets (1) - Tirs aux buts