Jordan Dumais électrisant

Jordan Dumais a participé à tous les buts des Mooseheads de Halifax, qui l’ont emporté 5 à 3 face au Drakkar de Baie-Comeau, samedi au Scotiabank Centre.

Après avoir récolté une mention d’aide sur les filets d’Elliot Desnoyers, Mathieu Cataford et Evan Boucher, Dumais a inscrit le but décisif avec moins de cinq minutes à faire au match. Il en a ajouté en glissant la rondelle dans une cage déserte.

L’attaquant de 18 ans mousse ainsi sa candidature en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il compte 38 buts et 104 points en 66 rencontres cette saison.

Xavier Fortin et Benjamin Corbeil ont tous deux amassé un but et une mention d’aide dans la défaite. Niks Fedenko a complété la marque pour le Drakkar.

Et de quatre pour les Olympiques

Au Centre Slush Puppie, les Olympiques de Gatineau ont poursuivi sur leur belle lancée avant les séries éliminatoires, eux qui ont battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 4 à 2.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif pour la formation de l’Outaouais.

Simon Pinard est venu hanter son ancienne équipe en étant l’auteur du but gagnant en avantage numérique, en milieu de troisième vingt. Il s’agit de son 41e filet de la saison.

Samuel Savoie et Zachary Dean, dans un filet désert, ont aussi enfilé l’aiguille pour les Olympiques.

Alexis Bourque et Alexis Brisson ont été les seuls joueurs de l’Armada qui sont parvenus à résoudre l’énigme de Rémi Poirier. Ce dernier a toutefois été moins occupé (21 arrêts) que son vis-à-vis Charles-Édward Gravel, qui a réussi 28 parades.