Encore un point pour Huberdeau ; les Panthers l’emportent encore

Grâce à la contribution de Jonathan Huberdeau, les Panthers de la Floride ont fait un pas supplémentaire vers le trophée des Présidents en battant les Maple Leafs de Toronto 3 à 2 en prolongation, samedi soir, au FLA Live Arena.

Aucune équipe ne semble être en mesure de ralentir les Panthers en fin de saison, eux qui ont signé une 13e victoire consécutive, un record de franchise. Ils ont pris la mesure des Leafs à deux reprises au cours de cette séquence.

En période supplémentaire, Brandon Montour a habilement fait dévier une passe lobée de Mason Marchment entre les jambières de Jack Campbell. Claude Giroux s’est aussi fait complice de cette réussite et il a terminé la rencontre avec un but et deux mentions d’aide. Le capitaine Aleksander Barkov a aussi ajouté son grain de sel avec un 39e filet cette saison.

Huberdeau a récolté une 84e mention d'aide en 2021-2022, ce qui porte son total à 114 points. Il est toujours à la poursuite de Connor McDavid dans la course au trophée Art-Ross. L’attaquant des Oilers d’Edmonton compte deux unités de plus.

Johnny Gaudreau (109 points) est aussi impliqué dans ce sprint, au troisième rang, et ses Flames de Calgary devaient jouer plus tard en soirée.

Auston Matthews effectuait un retour au jeu après avoir dû rater trois rencontres en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée. Le favori pour le trophée Maurice-Richard, avec ses 58 buts, a été écarté de la feuille de pointage contre les Panthers.

Mitch Marner et Justin Holl ont assuré la réplique pour Toronto, qui s’est buté au brio de Sergei Bobrovsky. Le portier russe a signé un 39e gain en bloquant 34 lancers.

Les «Preds» se compliquent la vie

Au Amalie Arena, les Predators de Nashville n’ont pas pu se rapprocher d’une place en séries éliminatoires, eux qui se sont fait infliger une correction de 6 à 2 par le Lightning de Tampa Bay.

Les «Preds» occupent le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest et auraient pu augmenter leur avance sur les Stars de Dallas avec une victoire.

Les «Bolts» avaient toutefois d’autres plans samedi, inscrivant trois buts en première période.

Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont mené la charge avec un but et deux mentions d’aide chacun. Victor Hedman, Anthony Cirelli, Ross Colton et Pat Maroon ont tous participé au cauchemar des visiteurs en battant Juuse Saros.

Le portier finlandais a d’ailleurs cédé son filet à David Rittich après avoir alloué six buts en 30 lancers.

La formation du Tennessee a sauvé son honneur en marquant deux fois en avantage numérique. Roman Josi a atteint le plateau des 90 points en faisant mouche pour la 21e de la saison, puis le Québécois Alexandre Carrier a marqué son troisième filet de la campagne.

Brian Elliott a bien fait en relève à Andrei Vasilevskiy entre les poteaux du Lightning, réussissant 19 parades en 21 lancers.