À VOIR: Michael Pezzetta fait payer Mark Kastelic

Le fougueux ailier des Canadiens de Montréal, Michael Pezzetta en est venu aux coups avec l’attaquant format géant des Sénateurs d’Ottawa, Mark Kastelic, immédiatement après que ce dernier ait ouvert la marque, samedi soir.

Voyez le combat dans la vidéo principale ci-dessus.

Dès le début de la rencontre, l’animosité entre les deux clans était palpable, principalement en raison des propos tenus par Brendan Gallagher à l’endroit de Tim Stützle à la suite de la dernière confrontation entre les deux clubs, le 5 avril dernier.

«Ça fait deux ou trois ans que je joue contre lui (Stützle) et plus de la moitié du temps, il reste étendu sur la glace et il joue lors de la présence suivante. Il fait semblant d'être blessé, c'est embarrassant, il y a des enfants qui regardent, nous sommes des modèles pour eux», avait alors exprimé le numéro 11 du Tricolore.

Ainsi, dans un duel qui s'est entamé sous le thème de la robustesse, l’agitateur Pezzetta a conclu sa première séquence avec trois mises en échec, dont la dernière qui visait Kastelic, au même moment où le joueur des Sens trompait la vigilance de Carey Price.

Brady Tkachuk se joint à la fête

Digne d'un match des séries éliminatoires, le brasse-camarade est au rendez-vous lors des arrêts de jeu. Fidèle à son habitude, le capitaine des Sénateurs, Brady Tkachuk n'a pas manqué de narguer le banc du Bleu-Blanc-Rouge comme vous pouvez le constater dans l'extrait suivant.