NFL: peu d’intérêt pour le premier choix au total

Même si les Jaguars de Jacksonville semblent prêts à transiger le premier choix au total du repêchage de 2022, l’intérêt est faible de la part des 31 autres formations de la NFL.

«Nous sommes prêts à écouter [les offres], mais personne n’appelle», a avoué le directeur général de la formation floridienne Trent Baalke, vendredi, en conférence de presse.

Le peu de discussions pour le premier choix au total peut être expliqué par le groupe de quarts-arrière, considéré plus faible que par les années précédentes et même estimé inférieur à celui du prochain encan, en 2023.

Les Jaguars ont, pour leur part, trouvé leur homme de confiance derrière le centre en 2021, eux qui avaient jeté leur dévolu sur Trevor Lawrence avec le tout premier choix au total. Ce n’est d’ailleurs pas des pivots dont les noms ont été étroitement liés aux «Jags», mais plutôt ceux des joueurs de tranchée.

Avant la période des agents libres, les joueurs de ligne offensive Evan Neal et Ikem Ekwonu étaient pressentis comme deux sérieux candidats pour entendre leur nom d’entrée de jeu. Les Jaguars ont toutefois tenté de remplir certains vides à cette position en apposant l’étiquette de joueur de concession à Cam Robinson, en plus de s’entendre sur les termes d’un contrat avec Brandon Scherff. Depuis, les joueurs de ligne défensive Aidan Hutchinson et Travon Walker sont devenus deux des favoris pour entendre leur nom au premier rang de l’encan. Baalke a d’ailleurs affirmé que quatre athlètes sont toujours considérés par l’état-major.

«C’est encore en chantier», a-t-il affirmé au sujet de la décision finale.

«Nous avons encore plusieurs rencontres prévues, beaucoup de discussions au sein du groupe d’entraîneurs, des membres du personnel, nous allons poursuivre nos recherches sur ces gars. Le choix n’a pas à être fait maintenant. Nous sommes en avance dans notre préparation comparativement à l’année dernière.»

À moins d’un échange, les Jaguars dévoileront l’identité du premier choix au total le 28 avril. L’encan amateur se poursuivra lors des deux jours suivants, avec les rondes deux à sept.