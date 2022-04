Lance Stroll déjoué par la pluie

Coincé par les conditions météorologiques changeantes et un drapeau rouge lors des qualifications, vendredi, le Québécois Lance Stroll devra se contenter de la 15e place sur la grille de départ de la course sprint du Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le rythme de Stroll semblait pourtant prometteur pendant le premier segment des qualifications (Q1), amorcé sur une piste détrempée. Étant l’un des premiers à s’aventurer sur le circuit d’Imola, il s’est installé en première position provisoire lorsqu’un premier drapeau rouge a été agité. Il a finalement aisément accédé à Q2 en vertu du 10e chrono.

Au segment suivant, il a plutôt décidé de laisser ses rivaux assécher la piste, patientant dans les puits. Il a toutefois joué avec le feu, puisque Carlos Sainz fils (Ferrari) a percuté une barrière, forçant une deuxième interruption. Lorsque le vert est revenu, il pleuvait. Stroll n’a donc jamais été en mesure de faire une boucle rapide.

Positif malgré tout

L’athlète de 23 ans ne se laisse pas abattre par cette malchance, préférant plutôt se concentrer sur le potentiel d’un bon résultat en fin de semaine.

«Malgré cette sortie en Q2, je suis positif à propos de notre performance [vendredi], car nous avions un bon rythme, a-t-il lancé selon un communiqué de son équipe. C’était décent en Q1 et nous avons terminé dans le top 10, mais on a été très malchanceux en Q2. C'est dommage, mais j'ai bon espoir pour [samedi].»

Deux autres drapeaux rouges, causés par Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Lando Norris (McLaren), ont brisé le rythme du dernier segment. Max Verstappen (Red Bull) partira de la position de tête, samedi, devant le meneur au classement des pilotes Charles Leclerc (Ferrari).

Norris (McLaren) partira en troisième position devant Kevin Magnussen (Haas) et Fernando Alonso (Alopine). Sebastian Vettel, coéquipier de Stroll chez Aston Martin, s’élancera quant à lui du neuvième échelon.

«C'était ma première fois en Q3 en 2022 et la première fois cette année pour les deux voitures en Q2, ce qui est un gros effort de la part de l'équipe», a commenté Vettel.

La course sprint aura lieu samedi et la course principale le lendemain.