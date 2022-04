«Je me sens un peu seul ce matin» - Yvan Cournoyer

L’ex-joueur des Canadiens de Montréal et coéquipier de Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, trouve difficile la perte de son ami, décédé vendredi.

«Je me sens un peu seul ce matin. Comme Guy disait, c’est pas facile», admet-il, la voix tremblante, en entrevue téléphonique avec LCN.

Pour lui, Guy Lafleur était un joueur de talent qui a aidé le CH à ajouter des coupes Stanley à son tableau d’honneur.

«Guy c’était un naturel. Pour un entraîneur, c’est le joueur parfait. Guy aimait jouer au hockey, il aimait gagner. Et avec les Canadiens, on gagnait beaucoup la coupe Stanley», raconte l’ancien capitaine du Tricolore.

Yvan Cournoyer soutient que le Démon blond lui a permis «d’être un meilleur joueur de hockey».

Le triste départ de la légende des Canadiens lui rappelle la perte d’une autre légende, Jean Béliveau.

«Je me rappelle quand Jean est décédé, j’étais allé le voir 2-3 journées avant avec ma femme et quand Jean est décédé, ce matin-là, c’était vraiment dur et ce matin, c’est à peu près la même chose, c’est un peu dur», confie-t-il.

