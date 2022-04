Guy Lafleur: la classe politique salue son départ

Les hommages du monde politique ont rapidement commencé à se succéder vendredi matin sur les réseaux sociaux après l’annonce du décès de Guy Lafleur, qui s’est éteint à l’âge de 70 ans.

«C’est avec tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de Guy Lafleur. Ayant remporté cinq coupes Stanley, cette légende du hockey était l’un des meilleurs joueurs dans l’histoire des Canadiens et de la LNH. Montréal pleure la perte de ce grand homme. Merci pour tout, Guy», a écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le désignant comme un «véritable monument», la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, s’est souvenue que le Démon blond «est le joueur de hockey qui aura marqué mon enfance et celle de toute une génération».

«C’est une perte immense pour le Québec. Un homme tellement gentil et une légende du hockey», a souligné Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, responsable du Loisir et du Sport et de la Condition féminine.

L’émotion est aussi grande du côté d’Ottawa, le chef du Bloc québécois parlant d’une «nouvelle déchirante» qu’il craignait «depuis un moment». «Guy Lafleur, le Démon blond, l’éternel numéro 10, nos soirées du samedi... en engageant visage d’une nation qui scandait son prénom, Guy, Guy, Guy n’est plus. Mais Lafleur est immortel», a ajouté Yves-François Blanchet.

Crainte depuis un moment, la nouvelle est déchirante.

Guy Lafleur, le Démon blond, l’éternel #10, nos soirées du samedi… un engageant visage d’une nation qui scandait son prénom, Guy, Guy, Guy n’est plus.

Mais Lafleur est immortel.

Mes pensées pour sa famille et ses proches.

«Guy Lafleur: un héros plus grand que nature, une légende du hockey chez nous et ailleurs. Merci pour cette passion contagieuse et cet élan sur la glace qui nous fascinait tous et toutes», a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Pour Pablo Rodriguez, le légendaire numéro 10 «a marqué et inspiré des générations de Québécois». «Tous ceux qui regardaient "La Soirée du hockey" se souviennent de l’avoir vu presque voler sur la glace. Il restera pour toujours dans nos cœurs», a mentionné le ministre du Patrimoine canadien.

«Quel athlète et quel homme vrai! Guy Lafleur avait un talent exceptionnel de provoquer l’étincelle et soulever les foules!», a soutenu de son côté Gérard Deltell, député conservateur de Louis Saint-Laurent.

«Le Grand blond n’est plus, mais la légende Guy Lafleur demeurera. Nous avons tous porté le numéro 10 sur un gilet de hockey dans notre jeunesse en hommage à celui qui était aimé de tous», s’est rappelé le député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus.