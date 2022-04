Décès de Guy Lafleur: déclaration de Marc Bergevin

Les témoignages d'affection à l'endroit de Guy Lafleur affluent dans le monde du hockey.

L'ancien directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin a transmis une déclaration par l'entremise des Kings de Los Angeles, où il oeuvre maintenant comme conseiller senior aux opérations hockey.

Déclaration de Marc Bergevin suite au décès de Guy Lafleur (via ⁦@LAKings⁩) ⬇️ pic.twitter.com/mb9uCA3PVI — Renaud Lavoie (@renlavoietva) April 22, 2022

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Guy Lafleur, (vendredi) matin. C’est une partie de notre histoire qui s’éteint et qui part en souvenir.

«Il a été et il sera toujours un grand ambassadeur de notre sport national et de notre identité québécoise. Je garde de lui le souvenir d’un homme honnête, intègre et fidèle à ses convictions.

«Toutes mes plus sincères sympathies au Club de hockey Canadien ainsi qu’à la famille Lafleur.»

Bergevin a souvent dit que, enfant, il se rendait dans les rues du centre-ville de Montréal assister aux défilés de la coupe Stanley, lui qui est originaire du quartier Pointe-Saint-Charles.