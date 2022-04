Décès de Guy Lafleur : dur à accepter pour ses anciens coéquipiers

La mort de Guy Lafleur, confirmée par ses proches vendredi matin, semblait inévitable et certains l’appréhendaient avec douleur et tristesse, un décès qui laissera un grand vide chez ses anciens coéquipiers du Canadien de Montréal.

Évidemment, le célèbre Démon blond a symbolisé la dynastie des années 1970 du Tricolore, qui a notamment remporté quatre coupes Stanley de 1976 à 1979. Avec son lancer frappé, il terrorisait les gardiens adverses et marquait les gros buts pour son équipe. Au plan individuel, le tout s’est traduit par six saisons de 50 buts ou plus consécutives.

«Quand je l’ai vu pratiquer avec nous pour la première fois, je me souviens d’avoir pensé qu’il allait devenir tout un joueur de hockey et qu’il allait nous aider à remporter d’autres coupes Stanley. Je ne m’étais pas trompé», a commenté au "Journal de Montréal" Yvan Cournoyer, qui a été le capitaine du club dès 1975.

Toutefois, le cancer du poumon qui l’affligeait était un adversaire de taille, beaucoup plus dur à renverser.

«C’est difficile, même si on savait que ça s’en venait. Ça avait été la même chose avec Jean Béliveau. Je ne suis pas allé le voir dernièrement parce que ça me faisait trop mal. Mais je pensais à lui tous les jours, Pour ses 70 ans, on s’était réunis quelques coéquipiers et lui. Lors de la dernière finale de la coupe Stanley, on a mangé ensemble avec Patrick Roy. Ce sont les derniers bons souvenirs», a expliqué Cournoyer.

Également au nombre des anciens du Canadien éplorés, Pierre Bouchard avait célébré le 70e anniversaire du numéro 10 en septembre dernier. Il avait ensuite reçu les vœux de bonne fête de son ami en février, mais n’a pu renouer avec lui avant son décès, car le cancer poursuivait ses ravages. L’ex-homme fort de la formation préfère aussi se remémorer le meilleur de Lafleur, et pas uniquement ses talents de hockeyeur.

«C’était une grande étoile qui ne le faisait pas sentir à ses coéquipiers. Il avait un grand respect de ses partisans qu’il respectait. Il était heureux et donnait des autographes comme il le voulait. Il était d’une grande générosité, a-t-il décrit. Il n’était pas condescendant, mais plutôt un de la gang.»

Corey ébranlé

Chez les ex-dirigeants du Canadien, Ronald Corey dissimulait mal sa peine, lui qui a agi comme président à partir de 1982, environ deux ans avant la première retraite de Lafleur.

«C’est bien difficile ce matin. Ça fait mal, a-t-il dit. Guy, c’était un gars de peu de mots, mais très chaleureux. Quand j’ai su qu’il avait le cancer, j’ai essayé de l’encourager. Je lui ai donné des exemples de personnes qui avaient réussi à passer au travers.»

«Pas longtemps après, on a tenu un dîner avec Pierre Bouchard, Réjean Houle et Guy Carbonneau. On lui a dit qu’on était tous ensemble et tous avec lui dans cette épreuve. Il a dit qu’il allait se battre jusqu’à la fin. On a eu des discussions très émotives. (...) Il a été extrêmement courageux là-dedans. Il s’est effectivement battu jusqu’à la fin. Ç’a assurément été difficile pour lui et pour ses proches. Car tout le monde l’aimait.»

Autres réactions

«J’aurais aimé avoir plus de temps pour le voir un peu plus souvent. Ça faisait quelques mois que je ne l’avais pas vu, mais dans les derniers mois, c’était plus difficile en raison de la COVID. (...) Tout le monde souhaitait un miracle, mais on savait bien qu’un jour, le téléphone allait sonner pour nous apprendre cette mauvaise nouvelle. Ce n’est jamais facile de voir un ami dans cette condition. On espère qu’il souffre le moins possible» - Guy Carbonneau

«C’est un jour triste. Il va me manquer comme il va manquer à tout le monde. J’ai prié pour lui tous les jours. C’est là qu’on se rend compte que la vie est courte. On ne le réalise pas quand on joue. Au moins, il a eu une très belle vie. Au niveau professionnel, mais surtout du point de vue familial avec sa femme Lise et ses fils, Mark et Martin» - Chris Nilan

«Je suis arrivé avec le Canadien, à 18 ans, au même moment où il prenait son envol après ses trois premières saisons. C’est là qu’il a commencé à récolter ses saisons de 50 buts et de 100 points. Je disais au monde que j’étais chanceux parce que c’est moi qui avais le meilleur billet dans le Forum pour le regarder aller. (...) C’est un gars qui avait constamment de la pression. Ça venait avec le fait qu’il avait été le tout premier choix. Malgré tout, qu’on joue à Philadelphie, à Boston ou n’importe où, il trouvait toujours un moyen de marquer un but ou récolter une passe» - Mario Tremblay

«Quand je suis arrivé à Montréal, tu m'as pris sous ton aile et tu m'as mis à l'aise. Nous sommes devenus proches au fil des années et tu étais une telle super-vedette, et pourtant, tu étais une meilleure personne encore. Flower, tu seras toujours une idole et un héros pour moi.» - Shayne Corson

-Avec la collaboration de Jonathan Bernier, du «Journal de Montréal»