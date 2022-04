Tyler Toffoli plutôt calme à Calgary

Les Flames de Calgary pouvaient s’assurer du titre de la section Pacifique avec un gain aux dépens des Stars de Dallas, jeudi soir, mais s’ils se trouvent en position très favorable, ce n’est pas nécessairement en raison de la récente production offensive de l’attaquant Tyler Toffoli.

Depuis le 13 mars, l’ancien du Canadien de Montréal a récolté trois buts et six aides en 19 parties. Échangé par le Tricolore le 14 février, il a sensiblement maintenu en Alberta le même rythme en attaque que plus tôt dans la campagne. À Montréal, il avait totalisé neuf filets et 26 points en 37 sorties avant la transaction, tandis qu’à Calgary, il a amassé 11 buts et autant d’aides en 32 affrontements.

Toffoli avait obtenu 44 points, touchant la cible 28 fois, en 52 duels la saison dernière.

Plus récemment, l’ailier peine à faire secouer les cordages, car il a été tenu en échec dans cinq matchs consécutifs. Son plus récent but date du 9 avril face au Kraken de Seattle. Le numéro 73 est à sept réalisations du plateau des 200 en carrière. Sa prochaine mention d’aide sera aussi sa 200e dans la Ligue nationale.

À propos des Flames, ils comptaient 104 points, huit de plus que les Oilers d’Edmonton, avant leur rendez-vous du jour.