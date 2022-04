Shohei Ohtani «à son meilleur»

Repoussant les limites, le phénomène japonais Shohei Ohtani ne cesse d’étonner, autant au monticule qu’au bâton.

Avant même d’effectuer son premier lancer mercredi soir dans un gain de 6 à 0 face aux Astros, à Houston, Ohtani s’était déjà présenté deux fois au marbre. L’artilleur nippon était bel et bien le partant pour les Angels de Los Angeles. Or, il figurait également au premier rang de la formation offensive dans un match où son équipe a inscrit six points dès la première manche.

«En marquant six points en début de première, ça peut devenir difficile [comme lanceur] de rester concentré et d’aller chercher les retraits, a avoué Ohtani, cité sur le site web du baseball majeur. Mais j’ai commencé par un lancer, puis un frappeur à la fois.»

Ohtani, qui a lui-même obtenu un but sur balles et frappé un double en début de première manche, aura finalement été parfait lors de ses cinq premières manches sur la butte. Il a accordé son premier et seul coup sûr de la partie durant le sixième tour au bâton des Astros, effectuant au passage 12 retraits sur des prises.

«Il était à son meilleur ce soir [mercredi], c’était une grande performance, a qualifié le gérant des Angels Joe Maddon, au terme de la rencontre. Je pense qu'il en avait simplement assez que les Astros lui causent des ennuis. Il voulait faire quelque chose pour régler ça, autant comme lanceur que comme frappeur.»

En six départs en carrière contre les Astros avant mercredi soir, Ohtani présentait un dossier de 0-3 et une moyenne de points mérités de 5,92. Or, il a donné un coup sûr et un but sur balles en six manches complètes. À l’attaque, il a terminé la soirée avec deux coups sûrs en quatre présences officielles, croisant le marbre une fois et produisant deux points.

-Selon le site web du baseball majeur, aucun lanceur partant avant Shohei Ohtani n’était jamais allé deux fois au bâton avant de prendre place au monticule. Du moins, depuis 1900.