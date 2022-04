MLB: un 3000e coup sûr qui se laisser désirer

Miguel Cabrera a été blanchi en trois présences officielles au bâton, jeudi après-midi à Detroit, laissant les partisans des Tigers sur leur appétit face à la possibilité de le voir atteindre les 3000 coups sûrs en carrière.

Dans un gain de 3 à 0 des Tigers face aux Yankees de New York, Cabrera a aussi reçu un but sur balles intentionnel en fin de huitième manche lorsque des coureurs se trouvaient aux deuxième et troisième coussins. Si la décision des Yankees était logique, les partisans rassemblés au Comerica Park ont maugréé.

Les «dieux du baseball» ont immédiatement puni les Yankees, puisqu’Austin Meadows a suivi avec un double de deux points aux dépens du releveur Lucas Luetdge.

Cabrera avait d’abord été retiré sur un ballon au champ gauche en première manche avant d’être victime de deux retraits sur des prises, en quatrième et en sixième.

Réservé à l’élite

À 39 ans, Cabrera cherche à devenir seulement le 33e joueur dans l’histoire du baseball majeur à atteindre le plateau des 3000 coups sûrs en carrière. Pete Rose demeure le meneur de tous les temps avec 4256 balles frappées en lieu sûr, devant Ty Cobb (4189). Parmi les joueurs actifs, seul Albert Pujols, qui est de retour avec les Cardinals de St. Louis cette saison, totalise plus de coups sûrs que Cabrera. Il vient au 12e rang avec 3308.

Mercredi soir, Cabrera avait réussi trois coups sûrs, ses 2997e, 2998e et 2999e, dans une défaite de 5 à 3 des Tigers contre les Yankees. Il avait aussi profité de l’occasion pour frapper son 502e circuit en carrière.

La bonne nouvelle pour les partisans des Tigers : les trois prochains matchs de l’équipe ont aussi lieu à Detroit, de vendredi à dimanche, contre les Rockies du Colorado.

Bonne sortie pour Pineda

Robbie Grossman a aussi contribué à la victoire des Tigers, jeudi, en frappant un double en troisième manche pour permettre à son coéquipier Victor Reyes de croiser le marbre.

Au monticule, Michael Pineda (1-0) a bien fait pour les favoris locaux face à ses anciens coéquipiers des Yankees. En cinq manches, il n’a alloué aucun point et seulement trois coups sûrs. Gregory Soto a éventuellement assuré le sauvetage en réussissant les cinq derniers retraits de l’adversaire.

Malgré le revers à sa fiche, le partant des Yankees Jordan Montgomery (0-1) a également connu une bonne sortie, ne concédant qu’un point en six manches de travail. Il a réussi cinq retraits au bâton, dont deux contre Cabrera.