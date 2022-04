LNH: un premier affrontement éliminatoire connu

Un duel au premier tour des séries éliminatoires a été coulé dans le béton, jeudi soir. En défaisant les Canucks de Vancouver 6 à 3, le Wild du Minnesota s’est assuré de croiser la route des Blues de St. Louis pour amorcer le bal printanier.

L’avantage de la patinoire demeure toutefois à déterminer. Le Wild compte 105 points au classement, soit deux de plus que leurs rivaux. Les deux équipes ont joué un total de 77 matchs.

Dans le duel du jour, Mats Zuccarello et Kirill Kaprizov ont assuré le spectacle, avec des récoltes d’un but et deux mentions d’aide chacun.

Ce sera ainsi la troisième fois que le Wild et les Blues s’affrontent en séries éliminatoires. Le Wild avait remporté la première série en six matchs, au terme de la saison 2014-2015, tandis que les Blues avaient pris leur revanche en cinq duels, deux ans plus tard.

Cette saison, les Blues ont gagné l’ensemble des trois matchs contre le Wild, dont deux en prolongation.