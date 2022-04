Les Golden Knights accentuent la pression

La course aux séries sera palpitante jusqu’à la fin dans l’Association de l’Ouest et les Golden Knights de Vegas ont d’ailleurs rappelé à leurs rivaux qu’ils n’avaient pas baissé les bras.

Pendant que l’identité des huit formations qui participeront aux éliminatoires dans l’Est est connue depuis longtemps, du côté de l’Ouest, certaines places sont encore chaudement disputées. Au Nevada, les hommes de l’entraîneur-chef Peter DeBoer ont montré mercredi qu’ils misaient sur la «qualité» d’avoir la mémoire courte. Ayant perdu 3 à 2 contre les pauvres Devils du New Jersey, lundi, ils ont rebondi en renversant les Capitals de Washington 4 à 3 en prolongation.

Évidemment, ce triomphe ne garantit pas une place sur la terre promise aux Knights, mais il contribuera à mettre davantage de pression sur les formations qu’ils ont espoir de rattraper. Avec quatre parties à disputer, Vegas est neuvième de son association avec 89 points, deux de moins que les Stars de Dallas, détenteurs du dernier laissez-passer des clubs repêchés. Les deux équipes ont rendez-vous au Texas mardi. Par ailleurs, les Kings de Los Angeles sont troisièmes de la section Pacifique avec leurs 92 points.

«Nous connaissons la réalité de notre situation actuelle. Nous avons le dos au mur. Ces matchs de hockey sont sans lendemain, a admis au site NHL.com le défenseur Alec Martinez. Bien sûr, obtenir cette victoire et ces deux points est immense, mais je suis fier de la maîtrise de la situation chez les gars. [...] Le travail n’est pas encore terminé. Nous pouvons savourer ce gain, sauf que nous connaissons la tâche qui nous attend.»

Ombre au tableau

Cependant, une odeur étrange survole le camp des Chevaliers dorés : le gardien Robin Lehner a été remplacé par Logan Thompson après la première période. Pourtant, sa performance générale ne justifiait pas nécessairement un changement, car le vétéran avait cédé une fois en 13 tirs.

Questionné à ce sujet, DeBoer n’a rien fait pour dissiper les airs de scepticisme sur le visage des journalistes. Il a mentionné que Lehner était payé pour gagner ce genre de rencontre, «le match le plus important de l’année» à ses yeux. Puis, il a justifié sa décision en disant qu’il souhaitait faire changer le rythme de la partie, qu’il estimait désavantageux. Maintenant, qui défendra le filet dimanche face aux Sharks de San Jose?

«Nous allons apprécier ce résultat et vous pourrez me demander cela dans trois ou quatre jours, a-t-il répondu, tel que précisé par le quotidien "Las Vegas Review-Journal". Nous allons partir de là. Logan est arrivé en provenance du banc et a accompli tout un boulot. Il a fait cela pour nous toute la saison. Savourons la victoire.»

Thompson était de son côté heureux d’avoir aidé les siens, mais il dissimulait mal son inconfort.

«En tant que coéquipier, vous ne souhaitez pas être dans une telle situation. Robin est une immense partie de notre équipe. Il aime tout le monde, vous ne voulez jamais voir cela. Je suis juste content d’avoir obtenu les deux points», a-t-il dit.