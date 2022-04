Le sort du CH sera déterminé par le hasard

Peu importe les résultats des prochains matchs du Canadien de Montréal et des Coyotes de l’Arizona, il n’y a pas de quoi s’alarmer. Le hasard décidera.

En effet, la loterie fera foi de tout pour l’obtention du premier choix au prochain repêchage. Somme toute, il y a fort à parier que le CH et les Coyotes occuperont les deux dernières places du classement général de la Ligue nationale de hockey à l’issue de la présente saison.

Après le match de jeudi soir contre les Flyers de Philadelphie, le CH se mesurera, dans l’ordre, aux Sénateurs d’Ottawa, aux Bruins de Boston, aux Rangers de New York et aux Panthers de la Floride d’ici le vendredi 29 avril pour compléter la campagne. Les Bruins, les Rangers et les Panthers sont tous déjà assurés de participer aux séries éliminatoires, mais ils voudront assurément entamer celles-ci sur une bonne note.

Rappelons que la formation détenant le dernier échelon obtient 18,5 % des chances de sélectionner au premier rang, comparativement à 13,5 % pour le club terminant avant-dernier. Il ne faudrait toutefois pas écarter trop vite le Kraken de Seattle et les Flyers de l’équation, eux qui occupent provisoirement les 29e et 30e rangs au classement. La loterie, qui se tiendra le 10 mai, pourrait leur être favorable...

Au total, les 11 dernières équipes peuvent obtenir le premier choix, puisqu’une formation ne peut grimper de plus de 10 places, selon les nouvelles règles.

Les Coyotes au dernier rang?

De leur côté, les Coyotes (22-49-6), avec seulement 50 points au classement en 77 matchs, ont encore cinq parties à disputer, dont celle face aux Capitals de Washington, vendredi. Les Blues de St. Louis, le Wild du Minnesota, les Stars de Dallas et les Predators de Nashville, qui pourraient tous se retrouver dans le portrait des séries dans l’Association de l’Ouest, seront leurs adversaires suivants.

Si les chances semblent très bonnes de voir les Coyotes conclure au 32e et dernier rang, il importe de rappeler que la loterie demeure l’unique facteur déterminant. Après le 10 mai, il faudra par ailleurs attendre près de deux mois avant la tenue du repêchage, prévu les 7 et 8 juillet, à Montréal.

TABLEAU

Loterie pour le premier choix au repêchage 2022 :

32e et dernier rang ..... - 18,5 %

31e rang ........................ - 13,5 %

30e rang ........................ - 11,5 %

29e rang ........................ - 9,5 %

28e rang ........................ - 8,5 %

27e rang ........................ - 7,5 %

26e rang ........................ - 6,5 %

25e rang ........................ - 6 %

Autres équipes ............ - 5 % ou moins