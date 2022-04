Le CF Montréal doit perdre ses mauvaises habitudes

Avec trois victoires consécutives, le CF Montréal connaît les meilleurs moments de sa jeune saison 2022. Chaque fois, il l’a échappé belle en fin de rencontre en se contentant de défendre dans sa zone.

Voilà une mauvaise habitude que l’équipe voudra perdre pour continuer à avoir du succès.

Samedi dernier, contre les Whitecaps de Vancouver, le but égalisateur très tardif de Tosaint Ricketts a finalement été refusé après la reprise vidéo. Le CF a sauvé la face en l’emportant 2 à 1, non sans peine.

«Quand nous avons les devants en deuxième mi-temps et qu’il reste 20 minutes, nous ne pouvons pas ralentir, a mentionné le milieu de terrain Djordje Mihailovic aux journalistes, après l’entraînement de jeudi. C’est ce que les meilleures équipes de la ligue font, mais les meilleures équipes du monde aussi. Si elles ont une avance de deux buts, elles pousseront pour un troisième, un quatrième ou un cinquième but.»

L’Américain, qui a déjà égalé son total de filets de la saison dernière, avec quatre en sept matchs, sait que son équipe ne devra pas s’asseoir sur ses lauriers, puisque le prochain adversaire est dangereux.

Contre l’Union de Philadelphie, samedi, ce sera l’occasion de mettre à profit les leçons des dernières rencontres. Le club de la Pennsylvanie occupe le premier rang de l’Association de l’Est de la Major League Soccer, mais a été vaincu par le Toronto FC la semaine dernière.

Pas facile au Subaru Park...

L’entraîneur-chef Wilfried Nancy le sait : jouer au Subaru Park n’est pas une partie de plaisir. L’Union n’a accordé qu’un but en quatre duels à la maison. Selon le pilote français, l’équipe est si dominante depuis quelques saisons qu’elle pourrait jouer les yeux fermés.

«Ça fait quatre ou cinq ans que certains joueurs sont dans l’équipe, donc ils connaissent vraiment la philosophie. Le processus est mis en marche depuis longtemps, ils jouent de la même façon depuis longtemps», a analysé Nancy, qui avait vu ses hommes battus 2 à 1 par l’Union en début de campagne, au Stade olympique.

«Nous avons du respect pour toutes les équipes contre qui nous avons joué. Notre calendrier était ardu, avec la Ligue des champions, et nous n’avons pas eu le résultat escompté à la maison contre Philadelphie, a reconnu l’attaquant Kei Kamara. Je ne vois personne dans le vestiaire qui est intimidé par eux. Nous les respectons.»

Nancy croit que les deux équipes se ressemblent dans la façon dont elles sont construites et par rapport à leur vision. Or, constance et régularité sont les mots d’ordre à Philadelphie et le CF Montréal devra les ajouter à son vocabulaire s’il veut avoir un rendement semblable.

L’instructeur a noté que Mathieu Choinière ressentait de moins en moins de douleur, mais qu’il n’avait pas encore pris part à un entraînement complet. Le milieu Samuel Piette a passé une semaine normale avec le groupe et pourrait jouer samedi.