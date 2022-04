La revanche MLS-LIGA MX en août prochain

La Major League Soccer (MLS) a confirmé jeudi que son prochain match des étoiles, prévu le 10 août, à l’Allianz Field de St. Paul, sera une autre confrontation mettant aux prises ses meilleurs joueurs à ceux de la LIGA mexicaine.

L’affrontement diffusé sur la chaîne TVA Sports à 20 h 30 ce jour-là constituera ainsi une occasion aux représentants du Mexique de venger leur échec subi en tirs de barrage à la classique de 2021 tenue à Los Angeles.

Après une égalité de 1 à 1 en temps réglementaire, la MLS avait eu le dernier mot 3 à 2 dans la séance de tirs, notamment grâce à deux arrêts du gardien du Revolution de la Nouvelle-Angleterre Matt Turner et au but décisif de Ricardo Pepi, à l’époque avec le FC Dallas.

«Le match de l’an dernier entre les étoiles de la MLS et les étoiles de la LIGA MX a été le match des étoiles le plus compétitif de tous les temps, et nous sommes heureux de renouer la rivalité entre les deux ligues cet été», a indiqué le commissaire Don Garber dans un communiqué.

«Notre partenariat avec la LIGA MX a tiré le meilleur des deux ligues sur le terrain et à l’extérieur, et je n’ai aucun doute que l’intensité sera encore plus élevée pour le match revanche au Minnesota», a-t-il ajouté.

La rencontre s’inscrivant dans une série d’événements organisés conjointement par les deux circuits sera le point culminant d’une semaine de célébration du soccer. Deux jours auparavant, un concert de Khalid, cinq fois en nomination aux prix Grammy, se produira au centre-ville de Minneapolis. Le lendemain, le traditionnel concours d’habiletés se tiendra au domicile du Minnesota United FC pouvant accueillir environ 19 600 personnes.

À cette occasion, 10 joueurs de chaque ligue se mesureront dans le cadre de cinq compétitions : les défis des tirs, des passes, de la barre transversale, des centres et reprises de volée, et, enfin, le «Touch Challenge». L’an passé, la LIGA MX avait eu le dessus durant ces épreuves.

D’autres activités à caractère social destinées à la communauté sont également prévues par les organisateurs.