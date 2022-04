Jared Goff nullement inquiet pour son poste

Le quart-arrière des Lions Jared Goff n’est pas du tout inquiet par la possibilité de voir un plus jeune pivot que lui débarquer à Detroit et lui ravir le poste de partant.

Même s’il est considéré par plusieurs comme une option de transition entre Matthew Stafford, échangé aux Rams de Los Angeles en janvier 2021, et un futur quart-arrière tout droit sorti des rangs universitaires que les Lions pourraient sélectionner lors de l’un des prochains repêchages, Goff se fie aux décisions que prendront la direction de l’organisation.

«Je fais confiance à ces gars-là», a mentionné l’athlète de 27 ans, dont les propos ont été repris par le site de la NFL, au sujet des membres de la direction des Lions, dont le directeur général Brad Holmes et l’entraîneur-chef Dan Campbell.

«Ils ont démontré beaucoup de confiance à mon endroit et je me sens bien au niveau de notre relation et la direction dans laquelle nous nous dirigeons. J’en suis excité. Mais si quoi que ce soit devait arriver [au repêchage], je n’ai aucune inquiétude.»

Les Lions seront actifs

Les Lions seront actifs au début de l’encan amateur, qui aura lieu du 28 au 30 avril, eux qui possèdent le deuxième choix au total et le dernier tour de parole de la première ronde (32e au total), en plus de remonter sur le podium dans les premiers instants du deuxième tour (34e choix au total).

Ils pourraient donc jeter leur dévolu sur un pivot s’ils le veulent, eux qui pourraient aussi patienter une année, puisqu’ils compteront aussi sur deux sélections de premier tour en 2023, grâce à l’échange de Stafford.

Goff s’est d’ailleurs fait questionner à savoir s’il serait à l’aise dans un rôle de mentor, dans l’éventualité où la formation du Michigan trouve un nouvel homme de confiance derrière le centre.

«Je ne sais pas. Peut-être que oui, a-t-il d’abord répondu. J’ai toujours aimé aider les joueurs plus jeunes, mais je ne sais pas. Je n’ai jamais été dans cette position. Je suis certain que je serais le même gars, que je serais d’une aide précieuse si j’en ai envie.»