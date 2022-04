Huberdeau réplique encore à McDavid

La guerre pour le trophée Art-Ross, remis annuellement au meilleur pointeur de la Ligue nationale, est bel et bien lancée entre Connor McDavid et Jonathan Huberdeau.

À peine 24 heures après que le représentant des Oilers d’Edmonton ait repris les devants dans cette catégorie, celui des Panthers de la Floride l’a rejoint, jeudi, en vertu d’une performance de deux points dans un gain de 5 à 2 des siens contre les Red Wings de Detroit.

Le Québécois a d’abord obtenu une mention d’aide sur le filet d’Aleksander Barkov, en avantage numérique au premier vingt. Il a obtenu sa deuxième passe du match, de nouveau avec l’avantage d’un homme, cette fois sur une réussite de Sam Reinhart.

Huberdeau et McDavid sont ainsi à égalité au premier rang, avec une récolte de 113 points.

Outre ces deux hommes, Johnny Gaudreau (108 points), des Flames de Calgary, et Leon Draisaitl (106), des Oilers, ne sont pas très loin, mais le temps pourrait manquer. Gaudreau et les Flames jouaient d’ailleurs plus tard en soirée, contre les Predators de Nashville.