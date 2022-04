Un manque d’exécution

L’entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, a évoqué des ratés dans l’exécution des jeux chez ses joueurs, jeudi soir, afin d’expliquer leur revers de 6-3 subi aux mains des Flyers.

«On a eu des bons moments, mais pas assez, notre exécution n’était pas là beaucoup, notre reconnaissance du jeu non plus, a-t-il indiqué après le match. On était un peu lents à lire le jeu et quand on le faisait comme il le faut, on n’exécutait pas bien.»

L’entraîneur a cependant eu de bons mots pour le jeune attaquant Rafael Harvey-Pinard, qui disputait un quatrième match dans la LNH après son deuxième rappel de la saison.

«Les détails dans son jeu sont très bons, a-t-il observé. C’est un joueur de hockey. J’ai aimé ce que j’ai vu.»

Voyez son point de presse en vidéo principale et ceux de Brendan Gallagher, Rafael Harvey-Pinard et Jeff Petry ci-dessous:

Point de presse Brendan Gallagher -

Point de presse R. Harvey-Pinard -