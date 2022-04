EN DIRECT | FLYERS – CANADIENS

Les Canadiens de Montréal (20-46-11) croisent le fer avec les Flyers de Philadelphie (23-43-11), jeudi soir au Centre Bell. Le portier Carey Price sera d’office pour le Tricolore, lui qui est toujours à la recherche d’une première victoire cette saison.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 4-2 en faveur des Flyers.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

18:55 - Brendan Gallagher profite de la circulation présente devant Martin Jones pour décocher une puissante frappe, le gardien veille au grain.

17:21 - Oublié dans l'enclave, Josh Anderson rate une chance en or de réduire la marque. L'attaquant de puissance manque la cible.

15:13 - Travis Konecny tente à nouveau sa chance, cette fois Carey Price a le dernier mot.

13:02 - BUT PHI 4-2 Travis Konecny bat Carey Price d'un vif tir des poignets et redonne une avance de deux buts aux siens. Ronnie Attard récolte une mention d'aide bien méritée sur la séquence.

Un 15e cette saison pour Konecny -

10:18 - Bobby Brink attaque la cage de Carey Price, le portier immobilise le disque.

06:49 - BUT PHI 3-2 Oskar Lindblom assure rapidement la réplique des visiteurs. L'attaquant suédois trompe la vigilance de Carey Price d'un tir à l'apparence faible. Zack MacEwen et Linus Hogberg inscrivent leur nom sur la feuille de pointage.

Lindblom fait 3-2 -

05:28 - BUT MTL 2-2 Jake Evans redirige habilement le lancer de Jeff Petry et ramène tout le monde à la case départ. Rem Pitlick se fait également complice.

Evans crée l'égalité -

02:36 - Tyler Pitlick utilise sa vitesse et fonce vers la cage de Martin Jones, le cerbère se dresse à nouveau.

02:24 - Ryan Poehling intercepte le disque et s'amène avec vitesse, et ce, en infériorité numérique. L'ancien choix de premier tour décoche un tir bas qui est facilement arrêté par Martin Jones.

01:36 - Jeff Petry commet de l'obstruction envers Travis Konecny. Punition mineure.

00:01 - L'attaquant québécois est d'office en avantage numérique en ce début de deuxième engagement.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:55 - L'attaque à cinq du Tricolore s'installe confortablement dans le territoire des Flyers en fin de période. Les attaquants Mike Hoffman et Brendan Gallagher tentent leur chance coup sur coup, à chaque fois la rondelle frappe le poteau.

La transversale et le poteau pour Hoffman -

19:01 - Travis Sanheim en met trop au goût de l'officiel à l'endroit de Josh Anderson. Avantage numérique Canadiens.

15:59 - Cole Caufield a le deuxième but du CH sur le bout de son bâton, mais la rondelle termine sa course sur la tige métallique.

16:44 - Alexander Romanov est de retour au banc du Bleu-Blanc-Rouge.

15:31 - BUT MTL 2-1 Mike Hoffman met fin à sa disette et marque pour une première fois depuis le 5 mars dernier. Le franc-tireur profite d'une passe avec la main de Brendon Gallagher pour réduire la marque à un seul filet. Christian Dvorak obtient une passe sur la séquence.

La main de Dieu de Gallagher: séquence complète -

14:29 - BUT PHI 2-0 Ivan Provorov profite d'une brillante mise en scène en territoire montréalais et bat Carey Price d'un puissant tir des poignets. Nate Thompson et Bobby Brink récoltent des mentions d'aide.

Provorov double l'avance des Flyers -

14:23 - Ronnie Attard atteint Alexander Romanov au visage en tentant de diriger une rondelle au filet. Le numéro 27 retraite au vestiaire.

Romanov reçoit un coup au visage -

14:00 - Owen Tippett décoche un puissant tir des poignets à la hauteur du cercle de mise en jeu, Carey Price ferme la porte.

13:09 - Jeff Petry est en jambes ce soir. Le défenseur s'amène profondément en territoire des Flyers et laisse en retrait pour Cole Caufield qui dégaine rapidement, Martin Jones sauve les meubles.

10:33 - Rem Pitlick fait la démonstration de sa force d'accélération. À court d'un homme, le marchand de vitesse s'amène à deux contre un, deux fois plutôt qu'une en compagnie de Jake Evans, sans succès.

09:49 - Kale Clague accroche le jeune attaquant Owen Tippett. Punition mineure.

09:00 - Encore lui, Jeff Petry accepte la savante remise de Mathieu Perreault et tente sa chance face à Martin Jones, le gardien des Flyers dit non.

Petry rate deux belles occasions de suite -

08:38 - Rem Pitlick s'amène avec vitesse à deux contre un et remet le disque à l'endroit de Jeff Petry, la passe est toutefois trop vive.

07:43 - BUT PHI 1-0 James van Riemsdyk intercepte la remise de Carey Price et bat le cerbère d'un angle difficile. Les Flyers prennent les devants.

James van Riemsdyk ouvre la marque -

05:08 - Brendan Gallagher bloque le lancer de l'arrière Ivan Provorov, l'attaquant du CH retraite brièvement au vestiaire afin de chasser la douleur.

03:27 - Alexander Romanov dirige un tir provenant de la ligne bleue, Rafaël Harvey-Pinard tente de voiler la vue de Martin Jones et redirige le disque, mais en vain.

00:01 - L'entraîneur-chef Martin St-Louis désigne le trio composé de Rafaël Harvey-Pinard, Jake Evans et Rem Pitlick pour amorcer la rencontre.

00:00 - Début de la rencontre.

Devant le filet

Carey Price Fiche: 0-2-0 / Moyenne de buts alloués: 2,02 / Taux d’efficacité: ,918%

Martin Jones Fiche: 10-17-3 / Moyenne de buts alloués: 3,53 / Taux d’efficacité: ,897%

Une première pour Harvey-Pinard

St-Louis apportera quelques modifications à sa formation. Ainsi, Jordan Harris retournera sur la passerelle au profit de Kale Clague. Comme c’est le cas chaque fois qu’il retranche la recrue, le Lavallois a répété que ce n’était rien contre le jeune homme.

«Je ne veux pas que les gars se perdent dans les décisions qu’on prend. On a des vétérans qui vont jouer et des jeunes qu’on essaie d’intégrer dans la formation. Ce n’est pas en raison de leur jeu. Alors, je souhaite qu’ils gardent leur confiance», a-t-il soutenu.

Jake Evans, rétabli d’un virus, et Rafaël Harvey-Pinard, rappelé la veille du Rocket de Laval, participeront également à la rencontre.

Il s’agira du premier match de l’attaquant originaire d’Arvida, au Centre Bell, après trois sorties sur des patinoires adverses durant la période des Fêtes.

«J’ai joué avec lui pendant le camp d’entraînement. Je sais qu’il a fait des malheurs à Laval, a indiqué Evans. C’est un jeune qui travaille très fort et qui joue de la bonne façon et il savoure chaque moment. Ce sera plaisant de l’avoir avec nous.»

Par ailleurs, chacune des deux formations souhaitera en profiter pour stopper à six sa séquence de défaites.