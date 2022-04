Deslauriers vient à la défense de Kaprizov

Le Québécois est en train de se transformer en indispensable pour le Wild. Son combat a été un moment clé dans la victoire de 6 à 3 du Wild contre les Canucks de Vancouver jeudi soir.

Quelques instants auparavant, Luke Schenn y était allé d'une mise en échec tardive sur la supervedette russe du Wild, et celui-ci avait éprouvé de la difficulté à patiner par la suite puisque son genou avait encaissé une partie du choc. Kaprizov n'a pas dû quitter la rencontre. Il n'a même pas manqué une présence en fait, mais ça, Deslauriers s'en fout.

Pour lui, c'est une question de principe. Si un adversaire ose toucher aux pépites du Wild, il leur fera payer le prix, et c'est ce qu'il a encore une fois prouvé.

Et ses coéquipiers ont fait en sorte que le sacrifice de Deslauriers soit récompensé. La marque était de 3 à 2 pour les Canucks notamment grâce à deux filets d'Elias Pettersson avant le combat du numéro 44. Suite au duel, il n'aura fallu qu'une minute et vingt-cinq secondes à Mats Zuccarello pour faire 3 à 3. Le Wild n'a pas regardé derrière par la suite.

En troisième, ils ont été les seuls à s'inscrire au pointage. Le tout a commencé avec une superbe pièce individuelle de Kevin Fiala qui inscrivait ainsi son deuxième de la rencontre. En fin de période, Kaprizov a cassé les reins de ses adversaires en creusant l'écart à deux buts avec 1 minute 55 à jouer.

Cette défaite signe presque l'arrêt de mort des Canucks dans leur course aux séries. Avec 87 points et seulement 4 matchs à jouer, ils n'ont tout simplemement plus place à l'erreur comme les Stars ont 91 points, les Kings 92 et les Predators 93.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des autres matchs disputés jeudi dans la LNH.

