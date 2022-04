Des matchs de la LNH en Europe l'automne prochain

La Ligue nationale de hockey (LNH) effectuera un retour en Europe la saison prochaine, car elle y organisera quatre matchs du calendrier régulier, en République tchèque et en Finlande, a-t-elle annoncé jeudi.

Ainsi, les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville amorceront la campagne à Prague les 7 et 8 octobre, tandis que l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus ont rendez-vous à Tempere les 4 et 5 novembre. Les derniers affrontements de la LNH présentés sur le Vieux-Continent remontent aux 8 et 9 novembre 2019 quand le Lightning de Tampa Bay avait croisé le fer avec les Sabres de Buffalo.

À Prague, le public pourra acclamer certains compatriotes, notamment Tomas Hertl (Sharks) et David Rittich (Predators). Du côté finlandais, la foule aura l’occasion d’applaudir Mikko Rantanen et l’ancien du Canadien de Montréal Artturi Lehkonen, tous deux avec l’Avalanche, tout comme Patrik Laine et Joonas Korpisalo, des Jackets.

San Jose et Columbus s’étaient affrontés à Stockholm en 2010. Les «Preds», qui ont déjà joué au Japon, en seront à leur première visite en Europe. Le Colorado avait pour sa part disputé deux rencontres en Suède face aux Sénateurs d’Ottawa en novembre 2017.

Par ailleurs, avant leurs deux chocs de début de campagne, les Sharks et les Predators se mesureront à des formations locales. Le club de Nashville se frottera aux Eisbären de Berlin le 4 octobre. La veille, l’équipe californienne se retrouvera en Suisse pour un match contre le SC Berne.