CH-Flyers: duel entre les cancres de l'Est

Le Canadien de Montréal tentera jeudi face aux Flyers de Philadelphie d’accomplir un exploit peu commun dans sa misérable saison : balayer les honneurs d’une série annuelle contre une équipe de l’Association de l’Est.

Effectivement, le Tricolore a remporté ses deux premiers duels contre les détenteurs actuels du dernier rang de la section Métropolitaine, s’imposant chaque fois au-delà des 60 minutes réglementaires. Il avait triomphé 3 à 2 en fusillade dans un duel disputé à huis clos au Centre Bell le 16 décembre, avant de gagner 4 à 3 le 13 mars en Pennsylvanie grâce au but en prolongation de Cole Caufield.

Ces succès sont toutefois bien lointains pour la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis qui a encaissé six revers consécutifs. Elle a été blanchie dans deux de ses trois dernières sorties et occupe toujours le 31e rang du classement général avec un point de plus que les Coyotes de l’Arizona.

Sur la glace, l’identité du gardien partant reste à confirmer. Carey Price a effectué 28 arrêts dans une défaite de 2 à 0 aux mains du Wild du Minnesota, mardi. Pour sa part, Samuel Montembeault a été malmené par les Capitals de Washington dans un humiliant échec de 8 à 4, samedi.

Chez les Flyers, le portrait est tout aussi sombre. Ils voguent également sur une disette de six défaites. Ils présentent le deuxième pire différentiel (-85) de buts marqués et concédés dans l’Est; le CH revendique le pire à -100.