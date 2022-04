À VOIR: Mike Tyson frappe un passager dans l'avion

L'ancien champion américain de boxe poids lourds Mike Tyson s'en est pris à un passager qui semblait l'importuner à bord d'un avion, le laissant avec des contusions au visage, a rapporté jeudi TMZ.

Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir «Iron Mike» asséner des coups de poing à un passager situé derrière son siège. L'incident s'est produit avant un vol mercredi entre San Francisco et la Floride, a affirmé le site spécialisé dans les informations people.

L'ancien boxeur de 55 ans, qui a dominé les lourds entre les années 1980 et 1990, aurait commencé à frapper le passager quelques minutes après l'embarquement, selon un témoin cité par TMZ.

Ce même témoin précise que le passager derrière Mike Tyson essayait constamment de parler au boxeur de manière frénétique. Mike Tyson lui aurait alors demandé de se calmer, en vain, avant que lui-même ne perde son calme et ne se retourne pour le frapper. Une photo de l'incident montre le passager avec des traces de sang sur la tempe.

L'ancien champion a débarqué de l'avion dans la foulée, selon TMZ, qui affirme que le passager a porté plainte.

Contactés par l'AFP, la police de San Francisco, la compagnie aérienne JetBlue et l'agence représentant Mike Tyson n'avaient pas réagi dans l'immédiat.

Mike Tyson est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la boxe.

Plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, en 1986 à 20 ans et 4 mois, «Kid Dynamite» a enchaîné les moments de gloire, avec notamment une série de 37 combats sans défaite au début de sa carrière, mais aussi les dérapages, avec une défaite improbable en 1991 et un match tragi-comique contre Evander Holyfield en 1997.

Mike Tyson a également été condamné en 1992 pour viol et emprisonné pendant près de trois ans. En 2007, il avait en outre admis une dépendance à la cocaïne.