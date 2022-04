Une amélioration remarquable dans la LNH

Les dirigeants de la LNH ont fait un travail remarquable pour améliorer l'interprétation du règlement concernant l'obstruction sur les gardiens de but.

Lors de son passage à JiC, mercredi, Renaud Lavoie a déclaré que le travail effectué lors de la plus récente rencontre des directeurs généraux rapporte d'excellents résultats.

«Depuis trois semaines, on assiste réellement à un resserrement du côté du travail des arbitres et de ceux qui prennent les décisions dans les bureaux à Toronto. Ça fait du bien! Je peux dire que depuis un bon deux semaines, à chaque fois que je regarde un match de hockey ou que je regarde une révision d'un jeu qui a été fait, je suis toujours d'accord. Il y a un mois, deux mois ou trois mois, j'étais très souvent en désaccord. Est-ce que ça veut dire qu'on va arriver en séries et que tout va être correct? C'est ça l'objectif, tu ne veux pas arriver en séries avec autant de confusion que pendant la saison. Vaut mieux tard que jamais, souhaitons que ça va se poursuivre.»

