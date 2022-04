Un faux pas fatal aux Canucks?

Les Canucks de Vancouver ont choisi un très mauvais moment pour jeter aux poubelles un point au classement et leurs probabilités de qualification en séries sont plutôt minimes.

Les hommes de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau semblaient pourtant bien placés pour prolonger à sept leur séquence de victoires, mardi. Après une période, ils menaient 2 à 0 à domicile contre les Sénateurs d’Ottawa, d’emblée exclus de la phase éliminatoire. Or, c’était sans compter sur la jeunesse fringante des visiteurs, qui ont marqué trois fois d’affilée; Vancouver a créé l’égalité en troisième période, mais a baissé pavillon 4 à 3 en fusillade.

Pour les Canucks, chaque point perdu les rapproche d’une deuxième année de suite sans séries. Ils occupent le 10e rang de leur association et accusent un retard de cinq points sur les Kings de Los Angeles, détenteurs du troisième échelon de la section Pacifique. Ils sont aussi à quatre points des Stars de Dallas, en position de dernier club repêché de l’Ouest.

Néanmoins, Boudreau garde espoir.

«Nous devons encore gagner. Rien n’a réellement changé. Nous avons eu droit à un mulligan sur notre route et nous avons bien répondu auparavant, a-t-il imagé, tel que rapporté par le site NHL.com. Il s’agit d’un groupe qui s’est battu pendant quatre mois et demi, pratiquement cinq. Il ne va pas abandonner maintenant.»

Pour sa part, le vétéran J.T. Miller tente de voir le bon côté des choses, son club n’ayant pas perdu en temps réglementaire depuis le 30 mars.

«Nous avons besoin de chaque point, mais le portrait demeure le même pour nous, a-t-il affirmé. C’est plutôt illogique de penser qu’on gagnera 13 matchs d’affilée pour accéder aux séries. Nous avons obtenu un point et nous sommes revenus de l’arrière. On a disputé beaucoup de hockey également. Et on a affronté une formation qui travaille fort et qui nous a appliqué de la pression jusqu’à la fin.»

Des obstacles

Toutefois, il faudra un miracle pour que les Canucks, qui bataillent également avec les Golden Knights de Vegas, atteignent leur objectif. Leurs deux prochains duels sont prévus à l’étranger face à des adversaires redoutables : le Wild du Minnesota, jeudi, et les Flames de Calgary, samedi. Il leur faudra ainsi poursuivre leurs succès, tout en recevant l’aide requise pour grimper les échelons.

Par ailleurs, le gardien Jaroslav Halak est mal en point, ce qui risque d’ajouter à la charge de travail de Thatcher Demko. Mardi, il a été incapable de terminer la rencontre en raison d’une blessure au haut du corps.