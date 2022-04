Un ancien de la NFL s’envole vers les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont embauché mercredi Jordan Scarlett, ancien demi offensif des Panthers de la Caroline.

Ce dernier a été repêché au cinquième tour (154e au total) par les Panthers de la Caroline au repêchage 2019 de la NFL. L'athlète de 26 ans a par la suite disputé neuf rencontres en Caroline, avant de devenir un membre de l'équipe d'entraînement des Lions de Detroit en 2020 et de jouer avec les Dolphins de Miami en 2021.

«Nous sommes heureux qu'un joueur de la trempe de Jordan s'amène à Montréal. Il est très talentueux et explosif. Son ajout apportera de la profondeur dans notre champ arrière déjà bien garni», a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué.

Scarlett a accumulé 1857 verges sur 344 courses en 35 rencontres universitaires avec les Gators de l'université de la Floride, en plus d'inscrire 12 majeurs, conservant une moyenne de 5,4 verges par portée. Le Floridien de 5 pi et 11 po et 200 lb a ajouté 108 verges en 15 réceptions.