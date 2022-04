Steven Stamkos rejoint Martin St-Louis

En amassant trois mentions d’aide, mardi soir, Steven Stamkos a égalé le record de Martin St-Louis pour le plus grand nombre de points inscrits dans l’uniforme du Lightning de Tampa Bay.

Le premier choix du repêchage de 2008 a dorénavant récolté 472 buts et 481 aides pour 953 points en 916 rencontres avec les «Bolts».

St-Louis avait quant à lui obtenu ses 953 points (dont 365 buts) avec le Lightning en 972 matchs. Celui qui est présentement l’entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal a disputé près de 13 saisons avec la formation de Tampa Bay et y a côtoyé Stamkos pendant six ans.

«J’ai beaucoup pensé à "Marty" ce soir [mardi]», a indiqué le capitaine du Lightning pendant les conférences de presse qui ont suivi la défaite de 4 à 3 des siens face aux Red Wings de Detroit.

«Il a été très important pour moi et il l’est toujours aujourd’hui. Il m’a aidé à devenir la personne et le joueur que je suis.»

«De voir mon nom être avec celui du grand "Marty" St-Louis, ça me remplit d’humilité, a poursuivi Stamkos. Je me suis souviens de tous les bons moments que nous avons vécus ensemble sur la glace, de l’incroyable carrière qu’il a eue et de ce qu’il signifie pour notre communauté.»

Fier compétiteur

S’il n’avait que de bons mots pour celui avec qui il partage la marque, Stamkos était toutefois déçu du contexte dans lequel il a rejoint son ami et mentor au sommet des pointeurs du club.

«C’est vraiment dommage que quelque chose d’aussi spécial pour moi soit survenu dans un match que nous n’avons pas remporté», a exprimé le vétéran de 32 ans.

Les doubles champions de la coupe Stanley sont déjà assurés de participer aux séries éliminatoires en 2021-2022. L’entraîneur-chef Jon Cooper croit cependant que sa troupe devra se ressaisir si elle souhaite un troisième sacre consécutif.

«C’est l’un de ces matchs où nous nous sommes clairement battus nous-mêmes. C’est quelque chose qui arrive trop souvent», a-t-il dit après la défaite contre les Wings, une équipe éliminée depuis un bon moment déjà.

«Nous avons commis beaucoup de revirements, a analysé Cooper. C’est inquiétant de voir que certains des joueurs qui sont avec nous depuis un bon moment continuent d’en faire, et ce, au 76e match de notre saison. C’est vraiment dommage.»

Les «Bolts» tenteront de chasser cette mauvaise habitude jeudi soir, lorsque les Maple Leafs de Toronto seront de passage à l'Amalie Arena. Stamkos pourrait également devenir le meilleur pointeur de l’histoire de son club face à l’équipe de son enfance, lui qui a grandi à Markham, en banlieue de la Ville Reine.