Red Wings: Jakub Vrana écrit une page d’histoire

L’attaquant Jakub Vrana a atteint le plateau des 20 buts dans l’uniforme des Red Wings seulement à son 32e match avec l’organisation de Detroit, mardi, égalant un record datant de 1975.

Le Tchèque a inscrit ses 11e et 12e réussites de la saison dans la victoire des siens de 4 à 3 aux dépens du Lightning de Tampa Bay.

Acquis des Capitals de Washington dans la transaction qui envoyait le Québécois Anthony Mantha dans la capitale américaine, Vrana a subi une blessure à l’épaule au camp d’entraînement. Il a dû passer sous le bistouri et a raté les cinq premiers mois d’activités des Wings.

Ainsi, il a été limité à 32 rencontres en un peu plus d’un an depuis la transaction. Ses 20 réussites et huit mentions d’aide prouvent toutefois à quel point il se plaît à Detroit. Dans l’histoire de l’organisation, seul Danny Grant, en 1974-1975, a atteint la vingtaine de buts en aussi peu de rencontres.

«J’essaie de créer autant d’opportunités à l’attaque que possible pour donner une chance à mon équipe de gagner, a mentionné Vrana après le duel de mardi.

«Il y a toujours quelque chose à prouver. Chaque jour, je me concentre pour devenir meilleur. Peu importe le type de match que tu connais, tu dois en retirer le positif et savoir sur quoi tu dois travailler.»

L’entraîneur-chef des Red Wings, Jeff Blashill, n’a pas tari d’éloges à son endroit après la victoire des siens contre les «Bolts».

«Il joue de façon plus complète que jamais. J’ai trouvé qu’il a été excellent dans toutes les facettes du jeu.»

Bien que la formation du Michigan ratera les séries éliminatoires pour une sixième année consécutive, elle sera à surveiller l’an prochain. En plus des prouesses offensives de Vrana, les jeunes Moritz Seider et Lucas Raymond ont donné toutes les raisons aux partisans des Wings d’être optimistes.