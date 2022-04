Qui arrêtera Jose Ramirez?

La réputation de Jose Ramirez n’est plus à faire, lui qui est l’un des joueurs les plus constants du baseball majeur depuis près d’une décennie. Mercredi, le représentant des Guardians de Cleveland a frappé un grand chelem dans la victoire de 11 à 1 sur les White Sox de Chicago, au Progressive Field.

Le Dominicain domine les ligues majeures avec 19 points produits en seulement 10 matchs. Il en a ajouté quatre autres en deuxième manche, alors que les Guardians ont assommé leurs adversaires avec neuf points. Il s’agissait du premier duel d’un programme double entre les deux équipes.

Dallas Keuchel (1-1) était le partant des Sox pour ce match, mais rien ne s’est passé comme prévu. Les 11 frappeurs à se présenter devant lui au deuxième assaut ont atteint les coussins. Des simples de Myles Straw, Ernie Clement, Josh Naylor, Gabriel Arias et Oscar Mercado ont produit un point chacun et Ramirez a vidé les sentiers avec sa quatrième longue balle de la saison.

Chez les Guardians, Shane Bieber (1-0) a passé un bien meilleur moment sur la butte. En six manches, il n’a donné que quatre coups sûrs et un point, en plus de retirer sept hommes sur des prises.

Les Dodgers servis par leurs lanceurs

À Los Angeles, le droitier Tony Gonsolin n’a donné absolument rien aux Braves d’Atlanta jusqu’en sixième manche, ce qui a permis aux Dodgers de l’emporter 5 à 1.

Un simple de Manny Pina a été le seul coup sûr accordé par l’artilleur de 27 ans dans ce match. Gonsolin (1-0) a terminé la sixième manche sous les acclamations de la foule, lui qui a donné trois buts sur balles et fait mordre la poussière à trois frappeurs.

Les releveurs Brusdal Graterol et Mitch White ont terminé le travail lors des trois dernières manches et c’est le deuxième qui a accordé le seul point des Braves, sur un double de Marcell Ozuna.

Freddie Freeman et Edwin Rios ont expédié des balles hors du terrain pour inscrire des points pour les Dodgers. Un triple de Cody Bellinger au septième assaut et un simple de Justin Turner à la manche suivante ont aussi ajouté à l’avance de l’équipe locale. Mookie Betts a quant à lui croisé la plaque deux fois.