LNH : un ex-chauffeur de zamboni congédié pour avoir uriné au mauvais endroit

Un ancien préposé à la surfaceuse a été congédié par les Red Wings de Detroit pour avoir uriné dans le système de drainage de la zamboni, selon les documents reliés à une poursuite judiciaire.

D’après les avocats d’Al Sobotka, l’homme de 68 ans aurait perdu son emploi, le 17 février dernier, après avoir été aperçu par un collègue pendant qu’il vidait sa vessie entre deux zambonis, à l’abri des regards du public.

D’après la poursuite intentée par Sobotka pour renvoi injustifié, ce dernier est atteint d'hypertrophie bénigne de la prostate. Cette condition lui infligerait des envies fréquentes et incontrôlables d’uriner. Ainsi, la partie demanderesse estime que ses droits auraient été bafoués, s’appuyant sur une loi de l’État du Michigan, l’Elliot-Larsen Civil Rights Act.

Lors de l’incident, qui s’est déroulé le 2 février d'après le quotidien «Detroit Free Press», Sobotka venait de nettoyer la patinoire quand il a senti qu’il devait faire ses besoins le plus rapidement possible. Toutefois, il aurait eu à parcourir une vingtaine de mètres pour atteindre la toilette la plus proche, un défi qu'il aurait jugé insurmontable.

Initialement suspendu pour une semaine après avoir rencontré son superviseur et un représentant des ressources humaines, Sobotka a finalement été congédié. L’ex-travailleur demande une compensation en dommages et intérêts dans le cadre de sa poursuite.

Le plaignant a été embauché à l’Olympia Stadium, ancien domicile des Red Wings, à l’âge de 17 ans, en 1971. Il a travaillé au sein de l’organisation de Detroit depuis.