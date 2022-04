Les Penguins embauchent la soeur de Phil Kessel

Les Penguins de Pittsburgh ont annoncé mercredi que la hockeyeuse Amanda Kessel devient la première participante au nouveau programme exécutif de gestion mis en place par l'organisation.

«Je suis ravie d'apprendre de l'une des meilleures concessions du sport professionnel, a déclaré la frangine de Phil Kessel. Les Penguins m'ont offert l'opportunité d'utiliser mon expérience et mon amour pour le hockey dans une toute nouvelle capacité et je me hâte de profiter de cette occasion.»

Le programme de gestion exécutive met l'accent sur les femmes et les athlètes appartenant à des minorités. Selon les précisions du club, il s’agit d’un mandat d’une durée d'un an pour travailler aux côtés de gestionnaires au sein des départements de partenariat, de marketing, de communication et de diffusion, ainsi que des opérations de hockey.

«Notre nouveau programme de direction offre un accès sans précédent aux femmes et aux minorités pour accéder à des postes de direction permanents dans le hockey et d'autres sports professionnels, a déclaré le chef de la direction David Morehouse.

«Amanda a l'expérience, la motivation et l'éducation nécessaire pour devenir une fantastique dirigeante dans le sport professionnel, et nous sommes honorés de l'accueillir à Pittsburgh.»

Âgée de 30 ans, Kessel a représenté les États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, 2018 et 2022, remportant une médaille d'or en 2018 et une médaille d'argent en 2022.

Elle a de plus représenté les États-Unis à plusieurs autres tournois, dont six équipes du Championnat du monde de l'IIHF, quatre Coupes des quatre nations et deux Championnats du monde féminin des moins de 18 ans.