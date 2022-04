Les Blue Jays tiennent les Red Sox en échec

Jouant parfois avec le feu, les Blue Jays de Toronto ont tout de même décroché une victoire de 6 à 1 sur les Red Sox de Boston, mercredi soir au Fenway Park, grâce au premier gain cette saison de Jose Berrios.

Le lanceur de Porto Rico ne connaît pas un début de saison à la hauteur des attentes, lui qui avait permis sept points en cinq manches et un tiers avant le départ de mercredi, son troisième de la campagne. Une fois de plus, ce ne fut pas parfait, mais Berrios a assuré l’essentiel.

Passant un peu plus de six manches sur la butte, l’artilleur de 27 ans n’a donné qu’un point aux Sox, dès le premier tour au bâton, sur un simple de J.D. Martinez. Il a poursuivi sa soirée de travail en montagnes russes en permettant huit coups sûrs et un but sur balles. Berrios a toutefois été en mesure de mettre fin aux menaces en retirant six frappeurs sur des prises.

Alors qu’il connaissait de bons moments sur la butte en fin de troisième manche, le droitier a perdu la maîtrise de son bras en envoyant une balle à 93 milles à l’heure directement à la tête de Trevor Story. Le joueur de deuxième but s’est relevé après plusieurs secondes, visiblement sonné.

À l’attaque, les Jays ont inscrit la majorité de leurs points en cinquième manche. Raimel Tapia a ouvert le bal avec sa première longue balle de la saison, ce qui a permis à Matt Chapman de croiser la plaque. George Springer et Bo Bichette, ce dernier avec une flèche au champ gauche pour deux points, en ont aussi ajouté aux dépens de Nick Pivetta (0-3).

Vladimir Guerrero fils a quant à lui bénéficié de trois passes gratuites pour atteindre les coussins.

Pivetta est toujours en quête d’un premier gain cette année. Une nouvelle défaite est allée à sa fiche en vertu de ses cinq points mérités, sept frappes en lieu sûr et quatre buts sur balles accordés contre les Blue Jays.

L’équipe de la Ville Reine terminera sa série de trois rencontres à Boston jeudi après-midi. Les Red Sox avaient gagné le premier duel 2 à 1, mardi.