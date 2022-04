Les Athletics s’inclinent devant une foule minuscule

Les amateurs des Athletics d’Oakland tentent de faire passer un message à la direction de l’équipe et ils ont choisi de le faire en ne se présentant plus au RingCentral Coliseum. Devant leur plus petite foule à domicile depuis 1980, les A’s se sont inclinés 1 à 0 contre les Orioles de Baltimore, mercredi.

Après un match d’ouverture qui a attiré 18 000 personnes selon les décomptes du baseball majeur – dans un stade qui peut tout de même en accueillir le double – la formation californienne n’a joué que devant 3748 amateurs mardi, puis 2703 le lendemain.

Cette situation pourrait rappeler quelques souvenirs aux amateurs des Expos de Montréal, qui avaient vu les gradins se vider lors de la saison 2004, la dernière avant le déménagement à Washington.

Les A’s (7-6) ont pourtant une fiche gagnante cette saison et montrent un excellent rendement depuis 2018.

Or, dans les bureaux, on se montre bien peu généreux. Plusieurs observateurs critiquent notamment le propriétaire John J. Fisher, qui donne peu de marge de manœuvre au niveau salarial. Oakland n’utilise que 53 millions $ en salaire, ce qui est près de 100 millions $ sous la moyenne du circuit.

First pitch at Coliseum pic.twitter.com/6aNyw4WMcg — John Shea (@JohnSheaHey) April 20, 2022

La plupart des vedettes du club, dont le nouveau membre des Blue Jays de Toronto Matt Chapman, ont été échangées par les A’s dans un effort de reconstruction, qui, visiblement, ne fait pas l’affaire des amateurs.

Mercredi soir, Jordan Lyles (1-1) a été le lanceur vainqueur des Orioles en donnant cinq coups sûrs en autant de manches. Il a aussi retiré six hommes sur des prises. Jorge Lopez a enregistré un deuxième sauvetage en aidant à blanchir les Athletics.