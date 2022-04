Le tremplin vers la grande éclosion de Suzuki?

Nick Suzuki doit-il participer au Championnat mondial de hockey ce printemps?

La question mérite d’être posée sachant qu’il traîne une blessure mineure et a qu’il joué beaucoup de hockey dans les trois dernières années. Les journalistes Anthony Martineau et Nicolas Cloutier en ont débattu mercredi à l’occasion du segment Les Recrues à l’émission JiC.

Martineau, lui, donnerait du repos au numéro 14.

«Au moment où on se parle, Nick Suzuki est le seul joueur des Canadiens de Montréal à n’avoir raté aucune partie cette saison; il est l’homme de fer de l’équipe, a-t-il souligné d’entrée de jeu. Il est huitième au chapitre du temps de glace moyen parmi tous les joueurs de centre de la Ligue nationale de hockey.

«Ces temps-ci, il a raté quelques entraînements parce qu’il traîne visiblement une blessure mineure. Moi je vous demande les gars : que gagnerait-il à aller jouer dans une compétition où les pays présentent leur équipe B, voire C, sauf un risque de blessure accru ou une fatigue chronique?

«Moi, si je suis son directeur général, je lui dis Nick, sais-tu quoi, tu as notre premier centre toute l’année, tu nous a donné de valeureux services. Prends un break, va t’étendre sur une plage en République dominicaine. Tu as droit à quelques parties de volleyball maximum, mais pour le reste, décroche du hockey et reviens-nous en forme l’an prochain.»

Nicolas Cloutier s’inscrivait en faux. Prendre part à un tel tournoi s’est avéré bénéfique à plusieurs occasions pour la confiance de certains joueurs.

«Évidemment, le risque zéro n’existe pas, a-t-il d’abord reconnu. Suzuki pourrait se blesser au Championnat mondial de hockey. Mais je retiens que ce tournoi a souvent été un tremplin pour la grande éclosion de certains joueurs dans la LNH. Prenons William Nylander. Après avoir connu sa pire saison [2018-2019], il a pris part au Championnat mondial de hockey et il a récolté 18 points en huit matchs. La saison suivante, il a vraiment pris son erre d’aller avec les Maple Leafs en connaissant sa première saison de 30 buts dans la LNH.

«Andrew Mangiapane, c’était un inconnu encore pour certains l’an passé. Il a participé au Championnat mondial avec le Canada et il a été fumant. Cette saison, il est tout feu tout flamme avec les Flames de Calgary. Le Championnat mondial est une expérience unique pour un joueur de hockey. Tu côtoies de nouveaux coéquipiers, tu joues dans un nouveau système, c’est du hockey différent. Voilà d’autres éléments que Suzuki, un joueur qui demeure relativement jeune, ajouterait à son bagage. Ça pourrait seulement mieux l’outiller pour la suite des choses.»

Martineau a maintenu fermement sa position.

«Je ne pense pas qu’il a quelque chose à prouver ou à aller chercher dans une compétition de la sorte où, je me répète, les pays présentent des formations de deuxième ordre très souvent.»

«Je n’aime pas cette façon de parler selon laquelle son développement est terminé, a répliqué Cloutier. Suzuki demeure un joueur qui connaît son corps. Il a fait beaucoup de journées de traitement pour se ménager. S’il a le désir d’aller jouer là, je vois mal les Canadiens l’empêcher de le faire, cela serait nocif pour la relation avec le joueur.»

L’animateur Jean-Charles Lajoie s’est ensuite montré favorable à une participation de Suzuki... à une seule condition, celle d’obtenir davantage d’informations sur sa condition médicale et, bien entendu, le feu vert des médecins.

«Dans le cas de Suzuki, la seule affaire qu’il faut valider est : quelle est la nature de sa blessure mineure et quel est le programme de réhabilitation qui accompagne ça? [...] Le Canadien va être éliminé et ne touchera pas à la glace pendant quatre mois et demi, cinq mois. Il n’y a pas de danger de ce côté-là. Il a amplement le temps de récupérer. Il a 22 ans. Et c’est un gars qui peut effectivement changer le mal de place en allant se présenter au Championnat du monde.

«La seule affaire par contre, est-ce que ça lui tente à ce point-là, parce que c’est Claude Julien qui va diriger cette formation?»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.