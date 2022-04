La lettre de Tanya Bossy aux Islanders

Au lendemain de l’hommage présenté à Mike Bossy par les Islanders de New York, sa fille Tanya a rédigé une lettre à l’intention de l’organisation, mercredi, afin de lui exprimer toute sa reconnaissance et le réconfort que sa famille a ressenti en marge du match tenu à l’UBS Arena.

Voici d’ailleurs l’intégralité du texte dont la chaîne TVA Sports a obtenu copie en avant-midi :

«Mon père aurait été un peu surpris de me voir à l’UBS Arena, hier soir. Je n’ai jamais aimé l’attention, les feux des projecteurs, les caméras et le bruit.

J’ai grandi à Long Island et j’allais voir mon papa jouer au hockey au Nassau Coliseum. J’étais une petite fille à l’époque. Ce que je me souviens le plus, ce sont ces tenues mignonnes que ma mère achetait pour l’occasion, le junk food dans la boîte et le papier confetti qu’on allait lancer sur la glace pour un but de l’équipe. Malheureusement, j’étais trop jeune pour voir à quel point mon père était un excellent hockeyeur. C’est seulement quand nous sommes revenus en 1992, pour le retrait du numéro 22, que j’ai entendu la foule scander son nom, BOSSY, BOSSY, BOSSY.

J’ai encore des papillons dans l’estomac quand je pense à ce moment. Ce fut inestimable. C’est seulement là que j’ai compris comment mon père était un grand joueur de hockey. Probablement parce que c’est la seule fois où mon père a non seulement accepté mais aussi apprécié grandement être interpellé par le nom BOSSY... il a toujours préféré Mike...

Crédit photo : AFP

Ce que vous avez offert à mon père hier fut incroyable et je voulais que ses petites-filles si précieuses à ses yeux aient les mêmes papillons que les miens en 1992, les mêmes papillons que je ressentais au plus profond de mon estomac hier soir.

Le seul souhait de mon père pour sa famille était d’être heureuse et bien portante. Si nous étions heureux, il l’était tout autant. Mon père n’était pas un homme compliqué et je vais grandement manquer sa simplicité. Hier, je me sentais triste, mais également joyeuse. Il y avait beaucoup de cela. Vous m’avez tous ramenée à un état rassurant durant ces moments difficiles.

Mes filles et moi-même sommes remplies de tristesse à la suite du décès de mon père, mais nous sommes aussi remplies maintenant de l’énergie que vous avez insufflée à notre famille, et surtout, à notre père. Il a sûrement adoré vous voir applaudir et scander son nom. Hier, vous nous avez comblées de tellement de fierté. Mon père était un joueur formidable, mais d’abord et avant tout, il était un père, grand-père, ami, collègue et mari fantastique.

Ce matin, je me suis réveillée sans mots.

Pendant que je retourne à la maison, et même si mon père ne sera plus là pour m’accueillir et m’attendre à l’aéroport comme il aurait normalement fait, je me souviendrai toujours de vos voix scandant son nom.

Je reste avec seulement quatre mots en tête : je vous aime, Islanders.

Merci pour votre hospitalité et votre accueil chaleureux. Un merci très spécial à l’organisation des Islanders qui a planifié avec classe mon arrivée et mon séjour. Merci à vous, les partisans, pour m’avoir permis de me sentir chez-moi et de me rapprocher un peu plus de mon père.

Restez en santé et en sécurité. N’oubliez jamais Mike, il ne vous oubliera jamais.

Tanya Bossy