Jose Altuve sur la touche

Les Astros de Houston ont inscrit le nom du joueur de deuxième but Jose Altuve sur la liste des blessés pour une période de 10 jours, mercredi.

Le vétéran de 31 ans s’est fait mal à la cuisse gauche en courant sur le premier coussin lundi, lors d’un affrontement contre les Angels de Los Angeles.

Le champion frappeur dans l’Américaine en 2014, 2016 et 2017 connaît un début de saison au ralenti, comme c’est habituellement son cas depuis plusieurs saisons. En 36 apparitions à la plaque en 2022, il a réussi six coups sûrs et un circuit.

L’an dernier Altuve a maintenu une moyenne au bâton de ,278 et a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à 31 reprises.

Le natif du Venezuela a disputé toute sa carrière dans l’uniforme des Astros, lui qui évolue dans le baseball majeur depuis 2011. Il a d’ailleurs reçu sept invitations pour le match des étoiles des ligues majeures.