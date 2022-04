Rafaël Harvey-Pinard sera de la formation des Canadiens face aux Flyers, jeudi, l'occasion pour Martin St-Louis de voir à l'oeuvre le Québécois.

Questionné sur ses attentes envers Harvey-Pinard, repêché en 7e ronde par les Canadiens en 2019, Martin St-Louis a avoué ce matin ne pas baser ses décisions sur un simple rang de repêchage.

«Je m’en fous si tu as été repêché ou non, je ne juge pas Harvey-Pinard parce qu’il est un choix de 7e ronde ou même Schueneman qui n’est pas repêché. Moi, je juge le joueur de hockey et c’est ça qui est important », a déclaré St-Louis.

Il a également affirmé ne pas avoir eu vraiment la chance de voir jouer le Saguenéen de 23 ans, mais a confirmé qu'il suivra attentivement les séries éliminatoires du Rocket de Laval.

Harvey-Pinard disputera un premier match avec les Canadiens depuis le 1er janvier dernier.