Giants : Saquon Barkley vise un retour au sommet

Après de nombreuses blessures et plusieurs saisons en dents de scie, le demi offensif Saquon Barkley veut prouver à la planète football qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs à sa position.

Barkley s’est adressé aux médias après l’ouverture du premier camp d’entraînement optionnel des Giants de New York, mercredi.

«Je veux être un tueur et jouer comme un fou, a illustré l’athlète de 25 ans, dont les paroles ont été reprises par le réseau SNY. J’en ai assez des faussetés qui circulent autour de moi et de cette équipe. Je veux prouver à cette organisation que le joueur qu’ils ont repêché existe encore.»

Barkley a amorcé sa carrière dans la NFL sur les chapeaux de roue après avoir été choisi deuxième au total de l’encan de 2018. Il a amassé 1300 verges par la passe et 2000 verges au total à première saison, en plus d'avoir été nommé recrue offensive de l’année et d'avoir été invité pour le match du Pro Bowl.

Depuis, le joueur étoile a subi une entorse à la cheville en 2019, une déchirure du ligament croisé antérieur en 2020 et une autre blessure à la cheville la saison dernière.

En 2021, il n’a récolté que 593 verges et deux touchés par la course.

Même s’il demeure une des têtes d’affiche des Giants, Barkley a vu son nom circuler dans les rumeurs de transaction en mars lorsque le directeur général Joe Schoen a indiqué lors du Combine de la NFL qu’il était «ouvert à tout».

Plus tard, le copropriétaire John Mara a clarifié la situation, indiquant que plusieurs équipes avaient démontré de l'intérêt pour Barkley, mais que la formation new-yorkaise ne tentait pas activement de se départir de ses services.

Le principal intéressé se dit plus en forme que jamais et prêt à faire une différence avec les Giants en 2022. Ces derniers ont affiché un dossier de 4-13 en 2021.

«Je me sens beaucoup mieux et comme moi-même à nouveau», a conclu Barkley.