«FAA» poursuit sa route à Barcelone

Félix Auger-Aliassime a mis fin à sa série d’insuccès en venant à bout de l’Espagnol Carlos Taberner au deuxième tour du tournoi de tennis de Barcelone, mercredi.

Lors de son affrontement du jour, le neuvième joueur au classement de l’ATP a défait son rival en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-4. Ce match a duré plus de 2 h 45 min. Le Québécois a connu une série de ratés dernièrement, lui qui a savouré la victoire une seule fois à ses cinq dernières sorties, et ce, depuis le début du mois de mars.

Auger-Aliassime a amorcé les hostilités en force et a remporté le premier set en seulement 35 minutes. Il a d’ailleurs pris le service du 94e joueur mondial à deux reprises et remporté 89 % des échanges disputés sur sa première balle de service durant l’engagement initial.

Taberner est cependant revenu en force en deuxième manche en étant plus agressif et en profitant des erreurs de son adversaire canadien.

«FAA» a brisé l’Espagnol au huitième jeu du dernier set, après avoir bénéficié de trois occasions de bris. Le perdant n’avait toutefois pas dit son dernier mot et lui a rendu la monnaie de sa pièce au jeu suivant. Le natif de Montréal n’avait pas l’intention de s’éterniser davantage et a mis fin à la bataille en prenant le service de Taberner une cinquième fois.

Auger-Aliassime avait obtenu un laissez-passer pour le premier tour à Barcelone, puisqu’il est la troisième tête de série de l’événement. À son prochain duel, il a rendez-vous avec l’Américain Frances Tiafoe. Le représentant de la Belle Province a remporté l’unique match qu’il a disputé contre son prochain adversaire. C’était en ronde des 16 des Internationaux des États-Unis 2021.